"سرايا القدس" تنشر: مهما طالت الحرب فنحن أهلها.. ومن يريد نزع سلاحنا سننزع روحه

أحمد جودة - القاهرة - نشرت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، يوم الثلاثاء، عدة منشورات بمناسبة الذكرى الثانية لعملية "طوفان الأقصى"، مؤكدة أنه “مهما طالت الحرب فهم أهلها”.

وعبر قناته الرسمية على "تلغرام"، نشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" عدة رسائل، حيث استذكر عبارة من كلمة "أبو حمزة"، الناطق العسكري الراحل باسم "السرايا": "مهما طالت الحرب فنحن أهلها.. ومن يريد نزع سلاحنا سننزع روحه".

كما توجهت "سرايا القدس" لشعب الفلسطيني بالقول: "شعبنا الصامد.. كنتم الحاضنة الأمينة على مقاومتكم.. وكنا لكم الدرع الفولاذي الذي يقوى بكم".

وأكدت "سرايا القدس،" أن الأسرى الإسرائيليين "لن يروا النور إلا بصفقة تبادل يلتزم فيها العدو بإنهاء الحرب في غزة".

وشددت السرايا، في بيان مقتضب لها، على أنها وكل فصائل المقاومة "لن تدخر جهدا لإيجاد الوسيلة لإنهاء الحرب ومعاناة الفلسطينيين"، مشددة على أن "سلاح المقاومة هو سلاح وجد لتحرير الأرض ولقتال العدو ولن يغمد إلا بتحقيق هذين الهدفين".

وأعلنت "سرايا القدس" اليوم، عن عدد من العمليات التي نفذتها ضد الجيش الإسرائيلي، وجاء في بيانات منفصلة لها:

- قصفنا صباح اليوم بقذائف الهاون تجمع لجنود وآليات العدو الصهيوني المتمركزة شمال غرب مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

- قصفنا تمركزا لجنود وآليات العدو الصهيوني شمال محور نتساريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

- بعد عودتهم من خطوط القتال.. أبلغ مجاهدونا تمكنهم من تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة ثاقب شديدة الانفجار -مزروعة مسبقًا- في محيط بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، يوم الخميس الماضي.

هذا وتستمر المفاوضات غير المباشرة عبر الوسطاء في مصر بين "حماس" وإسرائيل، لوقف الحرب وتنفيذ "خطة ترامب" للسلام في غزة.