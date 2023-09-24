العالم اليوم - دون لقاء أي مسؤول.. زيلينسكي يكرّم متطوعَين في بولندا

انتم الان تتابعون خبر دون لقاء أي مسؤول.. زيلينسكي يكرّم متطوعَين في بولندا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 سبتمبر 2023 05:21 صباحاً - منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جائزتين رسميتين لاثنين من المتطوعين البولنديين خلال توقفه في بلدهم يوم السبت، لكنه لم يلتق بأي مسؤولين لتوتر العلاقات بين كييف ووارسو بسبب واردات الحبوب.

وقررت بولندا الأسبوع الماضي تمديد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية، مما هز علاقة كييف مع جارتها التي كانت واحدة من أقوى حلفائها منذ إطلاق روسيا لعملية عسكرية في أوكرانيا بفبراير من العام الماضي.

وطلب رئيس الوزراء البولندي من زيلينسكي الجمعة عدم "إهانة" البولنديين مواصلا خطابه القاسي تجاه كييف قبل الانتخابات المقررة في 15 أكتوبر.

ويتعرض حزب القانون والعدالة الحاكم لانتقادات من اليمين المتطرف الذي يتهم الحكومة بأن موقفها خاضع لأوكرانيا.

وأثار زيلينسكي غضب جيرانه عندما قال خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن كييف تعمل على الحفاظ على الطرق البرية لصادرات الحبوب، لكن "المسرح السياسي" فيما يتعلق بالواردات لا يساعد سوى موسكو.

تكريم زيلينسكي

في طريق عودته إلى وطنه يوم السبت، سلم زيلينسكي الجائزتين إلى بيانكا زاليفسكا، وهي صحفية ساعدت في نقل الأطفال الجرحى إلى مستشفيات بولندية، وداميان دودا، الذي جمع فريقا طبيا لمساعدة الجنود الجرحى بالقرب من خط المواجهة.

وشكر زيلينسكي جميع البولنديين الذين "فتحوا منذ أيام الحرب الأولى أسرهم ومنازلهم وانفتحوا على تقديم يد العون".

وقال "أعتقد أن أي تحديات في طريقنا المشترك لا تقارن بحقيقة وجود مثل هذه الرابطة القوية بين شعبينا".

من جانبه، قال دودا لرويترز إن زيلينسكي لم يكن يتصرف بطريقة رسمية بالمرة خلال اللقاء وبدا مثل صديق قديم.

وأضاف دودا "بالنسبة لنا، السياسة ليست مهمة، المهم لنا هو تقديم المساعدة لمن يحتاجون إليها".

وعلّق مارتشين بشيداتش رئيس مكتب السياسة الدولية التابع للرئيس البولندي لموقع (أونيت دوت بي.إل) الإلكتروني قائلا إن مكتبه لم يتلق أي مقترح لعقد اجتماع خلال فترة وجود زيلينسكي في بولندا.