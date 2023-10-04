العالم اليوم - وزير النفط الكويتي: أسواق النفط تسير في الاتجاه الصحيح

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 أكتوبر 2023 06:23 مساءً - قال وزير النفط الكويتي، سعد البراك، الأربعاء، إن أسواق النفط تسير في "الاتجاه الصحيح" من خلال تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

جاءت تصريحات البراك عقب اجتماع عٌقد في وقت سابق لم تُدخل فيه لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لأوبك+ أي تغييرات على سياسة المجموعة الحالية الخاصة بإنتاج النفط.

وبحسب بيان من وزارة النفط، نقلته وكالة الأنباء الكويتية، قال البراك، إن العالم مطالب بزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة بأنواعها ومنها النفط لضمان الإيفاء باحتياجات تنامي الطلب وتعافي الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وأضاف أن "تخفيضات أوبك+ ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق". وأشاد بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المجموعة لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية.

وشدد على التزام الكويت بقرارات خفض الإنتاج، إضافة إلى الخفض الطوعي.

وقال البراك إن الكويت مستمرة بالاستثمار للتوسع بقدراتها الإنتاجية للنفط لتصل إلى 3.2 مليون برميل يوميا خلال العام المقبل.