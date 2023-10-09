العالم اليوم - وزن خفيف وبصمة حرارية..ما أبرز قدرات مسيرات "الزواري" لحماس؟

انتم الان تتابعون خبر وزن خفيف وبصمة حرارية..ما أبرز قدرات مسيرات "الزواري" لحماس؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - أعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، دخول نحو 35 مسيرة انتحارية من طراز "الزواري" في جميع محاور القتال.

ونشرت الحركة بموقعها مقطع فيديو، ظهر به العشرات من عناصرها، وهم يُطلقون تلك الطائرات ضد إسرائيل، خلال عملية "طوفان الأقصى"، وقالت إن "سلاح الجو شارَك في اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى، يوم السبت، بالانقضاض على المواقع الإسرائيلية وأهدافه بـ35 مسيّرة انتحارية من طراز الزواري".

ما هي مسيّرات "الزواري"؟

كانت المرة الأولى التي تطلق فيها حماس سربا من تلك الطائرات التي جابت سماء غزة في عام 2015 خلال احتفال حركة "حماس" بالذكرى السنوية الـ28 لتأسيسها، حيث حلّقت تلك الطائرات في أجواء العرض، وكان بينها سرب مِن طائرات "الزواري" الاستطلاعية.

كان أوّل ظهور قتالي لها في 19 مايو عام 2021، خلال معركة "سيف القدس".

طائرة انتحارية محلية الصنع، بدأت أول مهامها طائرة استطلاع.

سُمِّيت بهذا الاسم نسبة إلى القيادي في الجناح العسكري لحماس، المهندس التونسي محمد الزواري، الذي قُتِل عام 2016، أمام منزله في مدينة صفاقس التونسية في ديسمبر 2016.

أحدث جيل من الطائرات المُسيَّرة لكتائب القسَّام.

أجرت طلعات رصد واستطلاع لأهداف ومواقع إسرائيلية وحلّقت فوق مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية.

تحمل مقذوفات متفجّرة وتصيب أهدافها بدقة.

تم تصنيع 30 طائرة منها قبل اندلاع حرب "الفرقان" عام 2008، بإشراف المهندس التونسي محمد الزواري.

دخلت الخدمة خلال معركة طوفان الأقصى، وشاركت في التمهيد الناري لعبور عناصر القسّام إلى مستوطنات غلاف غزة.

طائرات مُسيَّرة هجومية تحمل على ظهرها صواريخ قتالية صغيرة، قادرة على إصابة أهداف محددة عن بُعد.

قدرات كبيرة

يقول الباحث العسكري مينا عادل، لموقع "دوت الخليج"، إن استخدام "حماس" لهذه الفئة تحديدا من المسيّرات يرجع إلى:

سهولة نشرها والتحرك بها والمناورة لخفة وزنها.

لا تحتاج إلى مدرج بل فقط مقلاع بسيط يمكن إطلاقه من أي منطقة بالقرب من القوات الإسرائيلية.

صغر حجمها وبصمتها الحرارية القليلة يُمكّناها من الاقتراب من الهدف بدون اكتشافها، ثم تبدأ في الإجهاز عليه.

بساطة التصميم مع التهريب الناجح لبعض المكونات الرئيسية مثل المحركات الإيرانية التي تبنى عليها، فمِثل هذه المسيرات ذات التكنولوجيا البسيطة تكفل إمكانية إنتاج أعداد كبيرة منها ذات تأثير ميداني تكتيكي كبير في حالة إصابة الهدف.

إطلاق تلك المسيرات بهذه الكمية في الأجواء الإسرائيلية يدعو إلى تساؤل بشأن فشل القدرات الإسرائيلية، المتمثلة في "قبة المسيرات"، في اعتراضها.

هل تمتلك "حماس" مسيّرات أخرى؟

وفق تقارير فلسطينية فإن حركة حماس تمتلك عدة مسيرات أخرى بخلاف الزوراي، وهي أبابيل وشهاب الانتحاريتين.

في عام 2014 وخلال معركة سمِّيت بـ"العصف المأكول"، أطلقت الحركة ولأول مرة طائرة "أبابيل" خلال مهمّة لها فوق مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية.

جاءت تلك المسيّرة عبر ثلاثة نماذج، الأول ذو مهام استطلاعية "A1A"، والنموذج الثاني للمهام الهجومية وأطلق عليه "A1B"، والثالث هو "AIC" ذو مهام انتحارية.

13 مايو عام 2021 وخلال معركة "سيف القدس"، كشف القسّام عن طائرة "شهاب" الانتحارية محليّة الصنع، والتي استهدفت منصّة الغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة وتجمُّعا للجنود في موقع كيسوفيم العسكري، وذلك قبل يوم واحد من هذا الإعلان.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية آنذاك أن "الصناعة العسكرية المزدهرة لحماس في قطاع غزة قفزت عدة درجات"، مُشيرة إلى وجود تخوُّف لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية من أن تُحاول حماس تطوير طائرات دون طيار بنفسها.

في المقابل، ووفق تقارير عسكرية، فإن إسرائيل تعدّ أكبر مُصدِّر للطائرات دون طيار في العالم بعد الولايات المتحدة، وبدأت في استعمال المُسيَّرات في أثناء غزو لبنان عام 1982، وبالتالي شرعت في بيع هذه الطائرات إلى الولايات المتحدة، وصولا إلى استخدام 6 جيوش من جيوش الدول الأعضاء في الناتو للمُسيَّرات الإسرائيلية، المشتهرة بعلامتها الصفراء المميزة، التي عرفها الجميع منذ اندلاع الانتفاضة الثانية وتزايد عمليات الاغتيالات، وحرب غزة عام 2008.

يقول الخبير العسكري والاستراتيجي فلاديمير إيغور، إنّ عنصر المفاجأة والفشل الاستخباراتي كانا وراء نجاح هجوم عناصر حماس.

يضيف لموقع "دوت الخليج"، أن دخول مقاتلي حماس إلى مُستوطنات على عمق 40 كيلومترا يُؤكّد أن لديهم "بنك أهداف" وخطة استراتيجية معدّة منذ فترة طويلة جرى التدريب عليها برا وبحرا وجوا.