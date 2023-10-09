العالم اليوم - جهود مصرية لصفقة تبادل أسيرات وأطفال بين حماس وإسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 01:23 مساءً - أفاد مراسل "دوت الخليج" في القاهرة، الاثنين، بأن هناك جهودا مصرية تبذل من أجل إبرام صفقة لتبادل أسيرات بين إسرائيل وحركة حماس، بعد يومين من شن الأخيرة هجوما مباغتا على إسرائيل أسرت فيها عددا كبيرا من الإسرائيليين.

وأضاف المراسل أن الجهود المصرية تتركز على إطلاق الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال مقابل إفراج حماس عن النساء اللاتي تم أسرهن خلال عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الحركة.

لكن شريطة أن تكن هؤلاء النساء من غير المجندات أو المنتميات للجيش الإسرائيلي.

وقام الجناح العسكري لحماس بأسر عدد كبير من الإسرائيليين، من بينهم عدد غير محدد من النساء، خلال الهجوم المباغت على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

ولم تتلق مصر حتى الآن ردا نهائيا بالموافقة على إتمام الصفقة من الجانبين، خاصة أن الصفقة ستتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النار لحين إتمام عملية التبادل، كما تتضمن آلية التسليم.

وحسب نادي الأسير الفلسطيني، فإن هناك 39 أسيرة فلسطينية في سجون إسرائيل.