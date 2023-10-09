العالم اليوم - مسؤول في حماس: منفتحون للنقاش حول الهدنة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 9 أكتوبر 2023 09:23 مساءً - نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حماس قوله إن الحركة منفتحة على النقاش حول هدنة مع إسرائيل، وذلك بينما تتصاعد حدة المواجهات بين الجانبين.

وشنت إسرائيل حملة جوية غير مسبوقة دكت فيها العديد من المناطق في أنحاء قطاع غزة، وذلك في اليوم الثالث من اندلاع المواجهات.

وحاولت أطراف إقليمية التدخل للوساطة من أجل التهدئة، بينما لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية جارية.

وقال مسؤول مصري إن إسرائيل طلبت من القاهرة مساعدتها لضمان سلامة الرهائن، مشيرا إلى أن مصر "تحدثت مع الجانبين أيضا حول وقف محتمل لإطلاق النار، لكن إسرائيل غير منفتحة على أي هدنة في المرحلة الحالية".

وأعادت مقاتلات إسرائيلية، مساء الاثنين، قصف حي الرمال بمدينة غزة بقصف جديد.

ولفت وسائل إعلام عبرية إلى ما سمته بمؤشرات على عملية برية عسكرية وشيكة للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

من جهتها، أعلنت كتائب القسام،الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، يوم الاثنين، أنه سيبدأ في إعدام أسير مدني إسرائيلي مقابل أي قصف إسرائيلي جديد لمنازل المدنيين دون سابق إنذار.

وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام،"نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابقإنذار سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة".

وفي الأثناء، أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل.

من ناحيته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن حماس أسرت أكثر من 100 شخص في الاقتحام الدامي عبر الحدود في مطلع الأسبوع.