العالم اليوم - خامنئي ينفي ضلوع إيران في هجوم حماس على إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر خامنئي ينفي ضلوع إيران في هجوم حماس على إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - نفى المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، ضلوع طهران في العملية التي شنّتها حركة حماس ضدّ إسرائيل السبت، مذكّرًا بالدعم الإيراني للفلسطينيين.

وقال خامنئي إن إيران غير منخرطة في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل مطلع الأسبوع، لكنه أشاد بما وصفها بأنها هزيمة عسكرية واستخباراتية "لا يمكن جبرها" لإسرائيل.

وفي أول كلمة ينقلها التلفزيون لخامنئي منذ انطلاق الهجوم، قال"نقبل أيادي الذين خططوا للهجوم على النظام الصهيوني".

وأضاف "إن أنصار النظام الصهيوني وآخرين نشروا إشاعات في اليومين أو الثلاثة أيام الماضية بما في ذلك أن إيران الإسلامية تقف وراء هذه العملية. إنهم على خطأ".