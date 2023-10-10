حماس ترد على تصريحات غالانت: "عنصرية وقحة"
اعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أن تصريحات وزير حرب العدو الصهيوني، يواف غالانت، بمنع الغذاء والماء وقطع الكهرباء عن أهالي قطاع غزة، ووصفه أبناء فلسطين "حيوانات بشرية"، تفوق السلوك النازي، وعنصرية وقحة، وينتمي لمنطق العصابات.
ونقلت وكالة "فلسطين الآن" الإخبارية عن قاسم في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، قوله: إن ذلك "يستدعي موقفاً واضحاً من المجتمع الدولي والجهات الحقوقية الدولية".
وكان غالانت قد أمر بقطع الماء والغذاء والكهرباء عن القطاع، في استمرارٍ للعدوان الصهيوني، الذي خلّف 687 شهيداً منهم 140 طفلا و105 سيدة و3726 جريحاً بإصابات مختلفة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة بغزة حتى اللحظة.
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