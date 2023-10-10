نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد عضوين بالمكتب السياسي لحركة حماس خلال القصف الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشهد عضوين، اليوم، فى المكتب السياسي لحركة حماس، وهم جواد أبو شمالة وزكريا أبو معمر، بالغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، حسب موقع RT.

وقال المتحدث باسم جيش إلاحتلال الإسرائيلي، إن "طائرة تابعة للإحتلال اغتالت هذه الليلة، جواد أبو شمالة، وزير الاقتصاد في حماس حيث كان يتولى، ضمن مهامه، إدارة الشؤون المالية للحركة وتخصيص الأموال لتمويل وتوجيه العمليات داخل قطاع غزة وخارجه"، وفق تعبيره.

وتشن المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات مكثفة على قطاع غزة مستهدفة مواقع لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية أخرى.

يأتي ذلك بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيطر بشكل كامل على مستوطنات غلاف غزة وأنه لم يرصد في الساعات الأخيرة عمليات تسلل من القطاع.

في هذا الوقت، وافقت حكومة إلاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على تجنيد 360 ألف جندي احتياط للمشاركة في العمليات العسكرية الجارية في قطاع غزة، في وقت يحشد الجيش الإسرائيلي قواته وآلياته العسكرية بشكل مكثف بمحيط القطاع.