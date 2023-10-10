العالم اليوم - الاغتيالات بدأت..مقتل قياديين رفيعين في حماس بضربة إسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 05:17 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، مقتل القياديين في حركة حماس زكريا أبو معمر و جواد أبو شمالة في غارة جوية على غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "اغتالت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي جواد أبو شمالة، وزير الاقتصاد في حركة حماس، حيث كان يتولى، ضمن مهامه، إدارة الشؤون المالية للمنظمة وتخصيص الأموال لتمويل وتوجيه العمليات داخل قطاع غزة وخارجه". وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل عضو المكتب السياسي بحركة حماس زكريا أبو معمر.

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