العالم اليوم - بايدن: هجوم حماس شر مطلق.. ولن نترك أي أميركي رهينة

انتم الان تتابعون خبر بايدن: هجوم حماس شر مطلق.. ولن نترك أي أميركي رهينة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 10:20 مساءً - قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الثلاثاء إنه أولويته عدم بقاء أي أميركي رهينة قيد الاحتجاز في أي مكان في العالم، مؤكدا دعمه العسكري لإسرائيل أمام ما وصفه بـ "الشر المطلق" لحماس.

وقال بايدن في خطاب: "ثمة لحظات في هذه الحياة، وأعني ذلك حرفيا، عندما يطلق العنان لشرّ مطلق على هذا العالم... هذا العمل هو شر مطلق".

وأكد بايدن وجود مواطنين يحملون الجنسية الأميركية رهائن لدى حماس، قائلا "كرئيس أولويتي عدم بقاء أي رهينة أميركية رهن الاحتجاز في أي مكان بالعالم".

وأشار بايدن إلى أن بلاده تقف مع إسرائيل وتحرص على أن تحصل على كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، وأكد له تضامن واشنطن مع إسرائيل.

كما قال بايدن إن واشنطن وفرت الأسلحة الاعتراضية والذخائر اللازمة للقبة الحديدية في إسرائيل.

وأضاف الرئيس الأميركي: "عززنا الإجراءات الأمنية حول التجمعات اليهودية في الولايات المتحدة".