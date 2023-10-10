وصفهم بالشر المطلق.. خطاب بايدن يهاجم حماس حول الأوضاع في فلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - وصفهم بالشر المطلق.. خطاب بايدن يهاجم حماس في خطابه اليوم حول الأوضاع في فلسطين.. أَكَّدَ الرئيس الأميركي جو بايدن، أن أولويته عدم بقاء أي أميركي رهينة قيد الاحتجاز في أي مكان في العالم، مشيرًا دعمه العسكري لإسرائيل أمام ما وصفه بـ "الشر المطلق" لـ حماس.

وصفهم بالشر المطلق.. خطاب بايدن يهاجم حماس في خطابه اليوم حول الأوضاع في فلسطين.. وأضاف جو بايدن، قال بايدن في خطاب: "ثمة لحظات في هذه الحياة، وأعني ذلك حرفيا، عندما يطلق العنان لشرّ مطلق على هذا العالم... هذا العمل هو شر مطلق"، مؤكدًا وجود مواطنين يحملون الجنسية الأميركية رهائن لدى حماس، قائلا "كرئيس أولويتي عدم بقاء أي رهينة أميركية رهن الاحتجاز في أي مكان بالعالم".

أمريكا تقف مع إسرائيل

وتابع الرئيس الامريكي أن بلاده تقف مع إسرائيل وتحرص على أن تحصل على كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، مشيرًا أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، وأكد له تضامن واشنطن مع إسرائيل.

وقال بايدن إن واشنطن وفرت الأسلحة الاعتراضية والذخائر اللازمة للقبة الحديدية في إسرائيل.

وأضاف الرئيس الأميركي: "عززنا الإجراءات الأمنية حول التجمعات اليهودية في الولايات المتحدة".

الخارجية الفلسطينية تندد باستخدام الاحتلال لقنابل الفوسفور

نددت الخارجية الفلسطينية، بقيام جيش الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام قنابل الفوسفور أثناء قصفه لقطاع غزة اليوم، قائلة: "الاحتلال يقصف منطقة الكرامة بالفوسفور المحرم دوليا شمال مدينة غزة".

الجدير بالذكر، أن مادة الفوسفور الأبيض ليست محرمة دوليًا بشكل مباشر، لكن القانون الدولي يتضمن العديد من القيود والحظر على استخدام قنابل الفوسفور، وخاصة استخدامها في المناطق السكنية.

جيش الاحتلال يبعث رسالة نارية لفلسطين

عاجل - بايدن: "إسرائيل شهدت لحظات مروعة منذ بداية الأسبوع".. ويوجه رسالة دعم للاحتلال

أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن جيش الاحتلال يستعد لشن هجومًا واسع النطاق على قطاع غزة، قائلًا: "لقد رفعت جميع القيود، واستعدنا السيطرة على الأراضي الإسرائيلية، ونحن ننتقل إلى هجوم واسع النطاق".

وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي ، يوآف جالانت

وأضاف: "من يأتي لقطع الرؤوس وقتل النساء والناجيات من المحرقة سنقضي عليه في ذروة قوتنا ودون تنازلات".

واختتم: "ما رأيناه في المستوطنات كان مذبحة، وفي المعارك انتصرتم وما كان موجودا في غزة لن يكون".

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