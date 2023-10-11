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أحمد جودة - القاهرة - جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة محرمة دوليا في قصف غزة “بث مباشر لما يحدث”

عاجل - الكيان الصهيوني يشن هجوم وحشي على غزة مستخدما قنابل الفسفور الأبيض المحرم استخدامها دوليًا..استمر القصف من الكيان الصهيوني علي غزة دون رحمة، واستمر رجال المقاومة التابعية لحركة حماس في السيطرة علي بعض المستوطنات الإسرائيلية وحجز عدد أكبر من الأسرى، ظن البعض ان إسرائيل لن تضرب غزة حفاظًا علي أرواح أسراها، ولكن الجيش الإسرائيلي شن الغارات علي غزة دون اعتبار لأي شيء آخر غير الانتقام.

استخدمت قوات الإحتلال الاسرائيلي الفسفور الأبيض المحرم دوليًا، في منطقة المخابرات المزدحمة بالأبنية السكنية، غرب مدينة غزة وفي لبنان.

ماهو الفسفور الأبيض المحرم دوليا المستخدم في قصف غزة من جيش الاحتلال الإسرائيلي

ترصد لكم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن قنابل الفسفور الأبيض المحرمة دوليًا والاثار السلبية المترتبة عليها.

الفسفور المحرم دوليا هو فسفور أبيض، وهو شكل من أشكال الفوسفور يتميز بلونه الأبيض المائل إلى الأصفر وقابليته للاشتعال الذاتي عند تعرضه للهواء، وستخدم الفسفور الأبيض في الأسلحة، حيث يُطلق على شكل دخان أو قنابل، ويتسبب في حرائق سريعة الانتشار يصعب إخمادها.

عاجل - الكيان الصهيوني يشن هجوم وحشي على غزة مستخدما قنابل الفسفور الأبيض المحرم استخدامها دوليا



قنابل الفسفور الأبيض هي عبارة عن سلاح يعمل عبر امتزاج الفسفور فيه مع الأكسجين. والفسفور الأبيض عبارة عن مادة شمعية شفافة وبيضاء ومائلة للاصفرار، ويصنع من الفوسفات، وهو يتفاعل مع الأكسجين بسرعة كبيرة منتجا نارا ودخان أبيض كثيف، وفي حال تعرض منطقة ما بالتلوث بالفسفور الأبيض يترسب في التربة أو قاع الأنهار والبحار أو حتى على أجسام الاسماك، وعند تعرض جسم الإنسان للفسفور الأبيض يحترق الجلد واللحم فلا يتبقى الا العظم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة محرمة دوليا في قصف غزة "بث مباشر لما يحدث"

تنشطر القنبلة العنقودية بعد إطلاقها وتتحول إلى مئات القنابل الصغيرة منتشرة على مساحة واسع، المادة الرئيسية في هذه القنابل الفسفور، ويمكن للكثير من تلك القنابل أن تبقى بعد القاءه حيث أن كثير منها لا ينفجر حتى يصطدم بجسم ما، وتحمل القنبلة العنقودية ما بين 3 إلى ألفين قنبلة صغيرة فيها.

استنشاق هذا الغاز يؤدي إلى ذوبان: القصبة الهوائية، والرئتين، دخان هذه القذيفة الفسفورية يصيب الأشخاص المتواجدين في المنطقة بحروق لاذعة في الوجه والعينان والشفتان.

عاجل - الكيان الصهيوني يشن هجوم وحشي على غزة مستخدما قنابل الفسفور الأبيض المحرم استخدامها دوليا

تحذيرات عالمية من استخدام قنابل الفسفور الأبيض

حظرت اتفاقية الأسلحة الكيميائية استخدام الفسفور الأبيض في المناطق المدنية، حيث يعتبر استخدامه جريمة حرب.

الآثار الضارة لقنابل الفسفور الأبيض بعد أن استخدمته قوات الإحتلال الإسرائيلي