مصدر: اجتماع رباعي يضم وفود مصر وأمريكا وقطر وإسرائيل بالدوحة غدًا

جدة - نرمين السيد - علم مصر - أرشيفية قال مصدر رفيع المستوى: إن هناك اجتماع رباعي يضم وفود مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر وإسرائيل بالدوحة سيعقد غدًا الأربعاء، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.



يشار إلى أن مصر أكدت مواقفها الثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، موضحًا أن الوفد الأمني المصري يتجه غدا إلى الدوحة في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت.

