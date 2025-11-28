الحكومة: تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر وارتفاع التبادل التجاري لأكثر من مليار دولار

أحمد جودة - القاهرة - تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر وارتفاع التبادل التجاري لأكثر من مليار دولار

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر تجاوز المليار دولار، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتطور المستمر في التعاون المشترك خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الزيادة في حجم التبادل التجاري جاءت نتيجة جهود مكثفة لتعزيز الشراكات الاستثمارية وفتح قنوات جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، إضافة إلى التسهيلات التي وفرتها الحكومتان لدعم التجارة بين الجانبين. وأكد أن هناك فرصًا كبيرة للنمو في العديد من القطاعات، وعلى رأسها الطاقة، والصناعات التحويلية، والبتروكيماويات، والمنتجات الزراعية.

وأشار مدبولي إلى أن مصر والجزائر تعملان على تعميق التعاون الاقتصادي والإقليمي، وأن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزًا أكبر للعلاقات التجارية، خاصة في ظل المشروعات المشتركة التي يجري بحثها حاليًا، بما يسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري وتحقيق مكاسب اقتصادية للبلدين.