أوكرانيا تشن هجمات على مواقع روسية في القرم

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الأوكراني، الأحد، أنه شن سلسلة من الهجمات ضد الوحدات الروسية في شبه جزيرة القرم المحتلة.

وأفاد مسؤولون عسكريون، في منشور على قناة على تطبيق تليغرام، بأن 3 مروحيات روسية على الأقل أصيبت، وتم تدميرها خلال هجوم بطائرات مسيرة، استهدف قاعدة بالقرب من سيمفيروبول.

وبالإضافة لذلك، أفادت أنباء بأنه قد تم إطلاق عدة صواريخ على قاعدة روسية بالقرب من فولوشين على الساحل، مما أسفر عن تدمير 6 حوامات على الأقل. ومازال من غير المعروف بعد مدى تأثير الضربة الصاروخية على الثكنات.

ولم ترد أي تقارير من الجانب الروسي، كما لم يتسن التحقق من صحة هذه الإدعاءات من مصادر مستقلة.