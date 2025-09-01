العالم اليوم - برشلونة يتعثر أمام رايو فايكانو.. و"أزمة الفار" تثير الجدل

انتم الان تتابعون خبر برشلونة يتعثر أمام رايو فايكانو.. و"أزمة الفار" تثير الجدل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 سبتمبر 2025 02:21 صباحاً - تعثر برشلونة في الدوري الإسباني للمرة الأولى هذا الموسم، بتعادله 1-1 مع مضيفه رايو فايكانو في مواجهة محتدمة، الأحد، ثار الجدل خلالها بسبب عطل بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وسجل البديل فران بيريز هدف التعادل لرايو في الدقيقة 67، عندما انقض على الكرة من دون رقابة عند القائم البعيد من ركلة ركنية، بعد أن افتتح لامين يامال لاعب برشلونة التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 40.

وأدى خلل في تقنية "الفار" إلى إثارة الجدل في المباراة، إذ تعذرت مراجعة تدخل بيب تشافاريا على يامال، الذي قاد لاحتساب ركلة جزاء، لأن التقنية لم تكن تعمل في ذلك الوقت.

وأُبلغ الفريقان بالعطل عند انطلاق المباراة، لكن احتجاجات رايو العنيفة على قرار الحكم ماتيو بوسكيتس أدت إلى أجواء عاصفة في ملعب فاييكاس.

وتألق جوان غارسيا حارس مرمى برشلونة بعدة تصديات رائعة، ليحرم رايو من حصد كامل النقاط بعد أيام من نجاح فريق العاصمة الإسبانية في حجز مقعده بدور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي، في مشاركته القارية الأولى منذ 24 عاما.

وفاز برشلونة بمباراتيه الافتتاحيتين في الدوري هذا الموسم، لكن أصبح ريال مدريد وأتلتيك بلباو الوحيدين اللذين حققا العلامة الكاملة بعد 3 مباريات.

أما رايو، فقد حصد 4 نقاط من أول 3 مباريات.