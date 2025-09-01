العالم اليوم - فيديو.. 20 قتيلا في زلزال هز أفغانستان وباكستان

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. 20 قتيلا في زلزال هز أفغانستان وباكستان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 سبتمبر 2025 05:28 صباحاً - ضرب زلزال بقوة 6 درجات جنوب شرقي أفغانستان وامتد الشعور به إلى باكستان، ليل الأحد بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وفي أحدث حصيلة للضحايا، أكد مسؤولون محليون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة أكثر من 115، في ولايتي ننكرهار وكونار.

ووقع الزلزال في منطقة قريبة من حدود أفغانستان مع باكستان.

وقال المتحدث باسم إدارة الصحة في ولاية ننكرهار أجمل درويش، إن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وفي أعقاب الزلزال الرئيسي، وقعت 3 هزات ارتدادية على الأقل، تراوحت قوتها بين 4.5 و5.2 درجة.

وأفادت وكالة "فرانس برس" أن الزلزال هز العاصمة كابل، على بعد حوالي 200 كيلومتر من مركزه، وكذلك عاصمة باكستان إسلام آباد على بعد حوالي 400 كيلومتر.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى، إذ أن المقاطعات المتضررة نائية وذات تضاريس وعرة، والمنازل ليست مقاومة للزلازل بشكل عام.