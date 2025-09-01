العالم اليوم - الصين تتعهد بزيادة الاستثمار في الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي

انتم الان تتابعون خبر الصين تتعهد بزيادة الاستثمار في الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 1 سبتمبر 2025 11:16 صباحاً - قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده ستزيد استثماراتها وقروضها لشركائها في العالم، في الوقت الذي عرض فيه خطة لتعزيز دور منظمة شنغهاي للتعاون وهي منظمة أمنية إقليمية بقيادة الصين وروسيا.

وقال شي إن الصين ستقدم منحا بقيمة ملياري يوان (275 مليون دولار) للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون خلال العام الحالي، إلى جانب تقديم قروض بقيمة 10 مليارات يوان للبنوك الأعضاء في اتحاد بنوك المنظمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ونقلت وكالة بلومبرغ الأميركية، عن شي قوله أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستضيفها الصين ويشارك فيها عدد من قادة الدول بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي " علينا توسيع نطاق التعاون، واستغلال كامل إمكانات كل دولة حتى نتمكن من الوفاء بمسؤوليتنا تجاه السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة".

وأشارت بلومبرغ إلى أن القمة التي تعقد في مدينة تيانجين الصينية تضم أقرب حلفاء شي الدوليين، وتعد من أبرز القمم الدبلوماسية خلال فترة حكمه الممتدة لأكثر من عقد.

وتأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات العالمية، إذ تعطل رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية تدفقات التجارة الدولية، مع استمرار اشتعال الحروب الإقليمية.

ودون تسمية أي دولة، دعا شي المجموعة إلى "معارضة عقلية الحرب الباردة، ومواجهة الكتل، وممارسات التنمر" - في إشارة مبطنة إلى ما تعتبره بكين أساليب الولايات المتحدة في الحرب التجارية الراهنة.

ودعا شي إلى إنشاء بنك تنمية تابع لمنظمة شنغهاي للتعاون "في أقرب وقت ممكن"، وهو مؤسسة سعت بكين إلى إنشائها منذ عام 2010.

كما أعلن عن خطط لتنفيذ 100 مشروع "صغير وجميل" لتوفير سبل العيش في الدول الأعضاء، وتوسيع الفرص التعليمية، بما في ذلك مضاعفة المنح الدراسية المخصصة لمنظمة شنغهاي للتعاون.

وفي حين أن المبالغ التي تعهد شي بتقديمها لدول المنظمة تعتبر ضئيلة مقارنة بالدعم المالي البالغ 50 مليار دولار الذي تعهد به شي لإفريقيا العام الماضي، فإن المنح والقروض الموعودة تمثل خطوة إلى الأمام مقارنة بالسنوات السابقة التي كان الدعم الصيني فيها لدول المنظمة دعما "خطابيا إلى حد كبير" وفقا لإريك أولاندر، المؤسس المشارك لمركز أبحاث "مشروع الصين-الجنوب العالمي."