لافروف: لا نرى أي تراجع عن الحوار النزيه من جانب الولايات المتحدة

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لا ترى أي تراجع عن النهج الهادف إلى حوار نزيه من جانب الولايات المتحدة رغم الخلافات القائمة.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي له، يوم السبت: "لا نرى أي تراجع من جانب الولايات المتحدة عن النهج الهادف إلى إجراء حوار مفتوح ونزيه مع روسيا، وكذلك مع جمهورية الصين الشعبية وعدد من الدول الأخرى، التي توجد لدى الولايات المتحدة خلافات معها، وآراء مختلفة بشأن كيفية استمرار التجارة والأمور الاقتصادية".

وأشار لافروف إلى أن روسيا تثمن موقف الولايات المتحدة من ضرورة الحوار مع موسكو، وذلك خلافا لبعض الدول الأوروبية التي ترفض هذا الحوار.

وأضاف: "وخصوصا في مثل هذا الزمن، عندما يحدث الكثير من الأحداث الانتقالية على الساحة العالمية، يعتبر التخلي عن الحوار بيننا جريمة، ولذلك نثمن موقف الإدارة (الأمريكية) التي اقترحت استئناف الحوار منذ البداية".

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي في ختام مشاركته في الأسبوع الرفيع المستوى في أثناء الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.