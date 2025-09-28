نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر سياسية إسرائيلية: خطة ترامب لوقف الحرب في غزة قابلة للتنفيذ مع إدخال تعديلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدر مصادر سياسية في إسرائيل أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، قد تكون قابلة للتنفيذ مع إدخال تعديلات محدودة، حسبما نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

وتشمل الخطة صفقة تبادل أسرى واسعة، وانسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي، وترتيبات لإدارة القطاع بعد الحرب.

ووفقا لمصادر مطلعة، ترى إسرائيل أن معظم البنود مقبولة، غير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرغب في تعديل بعض النقاط، خصوصا ما يتعلق بإغلاق صندوق المساعدات الإنسانية لغزة، حيث يصر على استمراره. كما تعارض إسرائيل إدراج شخصيات بارزة مثل مروان البرغوثي ضمن صفقة الإفراج عن الأسرى.

قبل لقائه المرتقب مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض، يواجه نتنياهو ضغوطا متباينة داخل الائتلاف الحاكم. وشدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على ضرورة "هزيمة حماس بشكل كامل"، بينما أبدى وزير الخارجية جدعون ساعر دعمه لنتنياهو، معتبرا أن "المصلحة تكمن في إنهاء الحرب وتحقيق أهدافها".

أبرز بنود المبادرة الأمريكية:

وقف فوري للعمليات العسكرية في غزة.

إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين خلال 48 ساعة.

الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، بينهم ما يصل إلى 200 محكوم بالمؤبد.

إدخال مساعدات إنسانية واسعة عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.

جمع أسلحة حماس بواسطة قوة عربية ودولية.

انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من القطاع وفق جدول زمني.

إدارة غزة مؤقتا عبر هيئة عربية–دولية، يليها تشكيل لجنة فلسطينية بإشراف السلطة الفلسطينية.

إنشاء ممر أمني حول غزة بعمق يتراوح بين 500 و1000 متر.

إعادة إعمار القطاع بتمويل عربي ودولي على مدى أكثر من خمس سنوات.

تقديم عفو لقادة حماس مقابل انسحابهم وتسليم السلاح.

دعوة إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأوضحت التقارير الإعلامية أن الخطة تنص على مرحلتين لإدارة مؤقتة للقطاع: الأولى بهيئة دولية، تليها لجنة فلسطينية، من دون جدول زمني محدد لنقل السلطة إلى السلطة الفلسطينية. كما تستبعد الخطة أي دور لحماس في الحكم، ولا تتضمن التزاما أمريكيا بإقامة دولة فلسطينية، بل تعترف فقط بـ "طموح الفلسطينيين" في هذا الاتجاه.