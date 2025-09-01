الاحتلال يواصل الإبادة الجماعية فـي غزة .. والصحفيون يوثقون التحريض الإسرائيلي

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة عبر القصف الجوي والمدفعي، واستهداف المجوّعين والنازحين حيث شنت قوات الاحتلال عشرات الغارات، وارتكبت المزيد من المجازر مع تفاقم معاناة النزوح التي تطول أكثر من مليوني إنسان وسط مجاعة قاسية. وأكدت مصادر طبية في مستشفيات غزة استشهاد العديد من الفلسطينيين بنيران الاحتلال جراء عدوان الاحتلال على القطاع فيما توثق نقابة الصحفيين الفلسطينيين جرائم التحريض الإسرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين.

وشهدت مدينة غزة سلسلة من عمليات القصف الدامية بحي الرمال وحي النصر أدت إلى ارتقاء نحو عشرين شهيدا. وزعمت إسرائيل ان الهجوم على حي الرمال استهدف ابو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام .

وفجر أمس ارتقى شهيدان ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في منطقة المقوسي شمال غرب مدينة غزة. كما ارتقى شهيدان وعدد من الإصابات باستهداف إسرائيلي لخيام النازحين في محيط مبنى الداخلية بحي تل الهوا جنوبي مدينة غزة. وفي وقت سابق ارتقى خمسة شهداء ومصابون باستهداف طائرات الاحتلال مقهى في الشاطئ الشمالي شمال غربي مدينة غزة. ويواصل جيش الاحتلال حصار جباليا النزلة ويقوم بتحفيز المنازل وإطلاق النار على كل من يتحرك في البلدة لليوم الثالث عشر على التوالي. وصباح أمس اصيب بالرصاص عدد من منتظري المساعدات وسط قطاع غزة قرب محور نتساريم. من جانبها أعلنت كتائب «القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس أنها دمرت ناقلة جند إسرائيلية، وقصفت تجمعا لجنود وآليات الاحتلال شرقي مدينة غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري، إنها دمرت بعبوة أرضية شديدة الانفجار ناقلة جند إسرائيلي في محيط جامعة غزة جنوب حي الزيتون جنوبي شرق مدينة غزة، مشيرة إلى رصد هبوط مروحيات عسكرية لإخلاء الجنود.

وأضافت الكتائب في بلاغ آخر، أن مقاتليها استهدفوا تجمعا لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محور التوغل جنوب حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس إصابة 7 جنود بانفجار عبوة ناسفة في حي الزيتون على أطراف مدينة غزة.

من ناحية أخرى أظهرت بيانات رسمية إسرائيلية أنّه منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، قُتل 900 جندي إسرائيلي وأُصيب 6,213 آخرون.

وبحسب صحيفة يديعوت احرنوت فإن من بين القتلى 133 جنديا لقوا حتفهم على جبهات قتال مختلفة.

ويعد لواء جولاني هو اللواء الذي خسر أكبر عدد من جنوده حيث قتل 114 منذ اندلاع الحرب، 71 منهم في السابع من أكتوبر، حيث كانوا ينتشرون في مواقع على حدود غزة يوم الهجوم المفاجئ. 49 من القتلى هم من الكتيبة 13 و43 من الكتيبة 51. من جانب آخر أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين انه ومنذ 7 أكتوبر 2023، شهد المشهد الإعلامي الإسرائيلي تصعيدًا واسعًا في خطاباته تجاه الصحفيين الفلسطينيين والسكان المدنيين في قطاع غزة، حيث لعبت وسائل الإعلام الإسرائيلية دورًا مباشرًا في التحريض على استهداف الصحفيين الفلسطينيين، ونشر روايات تهدف إلى نزع الإنسانية عن المدنيين الفلسطينيين.

وعقب رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين محمد اللحام بأن هذه الوقائع تؤكد أن الإعلام العبري لم يكتفِ بدور الناقل للأحداث، بل تحوّل إلى شريك فعال في التحريض على قتل المدنيين الفلسطينيين، من خلال منصات مرئية ومكتوبة، تعمل على شرعنة استهداف الصحفيين وطمس الروايات المستقلة. ويعد هذا التقرير مادة صحفية موثقة للنشر والتعميم، وقاعدة أولية للاستخدام الحقوقي والقانوني أمام المؤسسات الدولية حيث اكد اللحام ان النقابة ستعمل مع الاتحادات الإقليمية والدولية لنشر قائمة سوداء موثقة باسم الصحفيين الإسرائيليين ومؤسساتهم الاعلامية في كل العالم وكذلك التوجه لمحكمة الجنايات الدولية وكافة المحاكم التي تسمح تشريعاتها بذلك .

وكشفت النقابة عبر تقرير صحفي للجنة الحريات الصحفية بان تقارير دولية وتحقيقات محلية فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر تنسيق مع وسائل الإعلام، لجأ إلى ربط الصحفيين الفلسطينيين زورًا بفصائل مسلحة، في خطوة لتبرير استهدافهم.