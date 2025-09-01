نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال قمة شنغهاي: الحرب الإسرائيلية حرب للتجويع وتصفية القضية الفلسطينية.. ومصر لن تتنازل عن حقوقها المائية في المقال التالي

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مصر خلال مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تستضيفها مدينة تيانجين الصينية، حيث استعرض خلالها أبرز القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، مؤكدًا موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتشديده على ضرورة إصلاح النظام الدولي والهيكل المالي العالمي، إلى جانب حماية حقوق مصر المائية في ظل التحديات المتزايدة.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال القمة:

القضية الفلسطينية: الشعب الفلسطيني يواجه كافة أشكال القتل والترويع والتجويع والانتهاك الصارخ لحقوقه، والحرب الإسرائيلية لم تعد لتحقيق أهداف سياسية بل لتصفية القضية الفلسطينية.

الموقف المصري: مصر تدين بأشد العبارات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وتؤكد أن الحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الجهود المصرية: القاهرة تبذل جهودًا مكثفة للتوصل لوقف إطلاق النار والدفع بعملية سياسية تضمن تنفيذ حل الدولتين.

النظام الدولي: ضرورة إصلاح النظام العالمي ليكون أكثر عدالة، مع دعم دور الأمم المتحدة.

الهيكل المالي: الدعوة لإصلاح جذري لمؤسسات التمويل الدولية وتوفير التمويل الميسر للدول النامية لمواجهة الأزمات.

تغير المناخ: التشديد على المسئولية المشتركة متباينة الأعباء وربط رفع التعهدات المناخية بحجم الدعم الدولي المتاح.

الحقوق المائية: مصر دولة صحراوية تعتمد بشكل شبه مطلق على نهر النيل، ولن تقبل المساس بحقوقها المائية، مؤكدًا الالتزام بمبدأ التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق الاستخدام المنصف دون ضرر.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: تعزيز التعاون الدولي لوضع سياسات أخلاقية ومسؤولة تضمن الاستخدام العادل للتقنيات الحديثة.