نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الاحتلال الإسرائيلي يهدم مئذنة مسجد جنوب الخليل ويصيب شابًا في نابلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على هدم مئذنة قيد الإنشاء بارتفاع 15 مترًا تابعة لمسجد "الفاروق" في ضاحية الهجرة بمدينة دورا جنوب الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي برفقة جرافات، وأجبرت المواطنين على إخلاء المنطقة، قبل أن تهدم المئذنة بحجة عدم الترخيص ووقوعها مقابل برج عسكري مقام على أراضي المواطنين عند مدخل البلدة.

اعتداءات في مخيم بلاطة بنابلس

وفي سياق متصل، أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال عقب اقتحام قوات خاصة لمخيم بلاطة شرق نابلس.

وأوضحت (وفا) أن قوة إسرائيلية تسللت إلى المخيم بمركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وحاصرت أحد المنازل، قبل أن تعزز تواجدها بقوات إضافية وتطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأسفر الاقتحام عن إصابة شاب بالرصاص في يده ونقله إلى المستشفى، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجاهد خديش بعد محاصرة منزله داخل المخيم.

انتهاك للمقدسات

من جانبه، وصف مدير أوقاف الجنوب ساهر الدرأويش ما جرى بأنه اعتداء صارخ على المقدسات الإسلامية، مؤكدًا أن الاحتلال يستهدف دور العبادة تحت ذرائع واهية ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على الفلسطينيين.