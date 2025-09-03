نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين: لم نطرح مسألة ضمانات أمنية لأوكرانيا مقابل التنازل عن أراض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لم تطرح قط مسألة منح أوكرانيا ضمانات أمنية مقابل التنازل عن أراض نافيا ما يتردد في الأوساط الغربية حول هذه الصيغة في إطار مناقشات التسوية.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء في ختام زيارته إلى الصين تعليقا على صحة التكهنات بوجود صيغة مفادها: "ضمانات أمنية مقابل أراضٍ" وذلك في سياق تسوية الأزمة الأوكرانية: "لا، نحن لم نطرح هذه المسألة قط ولم نناقشها بهذه الصيغة وعلى هذا النحو".

وأضاف الرئيس الروسي: "الضمانات الأمنية أمر طبيعي، وأنا أتحدث عن ذلك كثيرا. ننطلق من مبدأ أن أي دولة يجب أن تتمتع بضمانات وأنظمة أمنية، بما في ذلك أوكرانيا. لكن هذا لا يرتبط بأي مقايضات، ولا سيما بالمقايضة على الأراضي".

وشدد بوتين قائلا: "أود أن أؤكد أننا لا نقاتل من أجل الأراضي بقدر ما نقاتل من أجل حقوق الإنسان، ومن أجل حق السكان الذين يعيشون في هذه المناطق في التحدث بلغتهم الأم، والعيش وفق ثقافتهم وتقاليدهم التي ورثوها عن الأجيال السابقة، عن آبائهم وأجدادهم".

وكان الرئيس بوتين قد قام بزيارة إلى الصين بين 31 أغسطس و3 سبتمبر، حيث شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وأجرى عددا من اللقاءات الثنائية على هامشها. كما عقدت في بكين قمة ثلاثية بين روسيا والصين ومنغوليا، إضافة إلى محادثات ثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وشهدت العاصمة الصينية في الثالث من سبتمبر عرضا عسكريا مهيبا بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية، شارك فيه الزعيم الروسي بصفة الضيف الرئيسي إلى جانب عدد من قادة العالم.