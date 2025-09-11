العالم اليوم - تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة.. 10 قنابل لم تدمر مقر حماس

انتم الان تتابعون خبر تفاصيل جديدة عن هجوم الدوحة.. 10 قنابل لم تدمر مقر حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 سبتمبر 2025 09:28 صباحاً - لا تزال أصداء الهجوم الإسرائيلي على مقر قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة تلقي بظلالها، إذ كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن ما حدث.

وأفادت بأن الذخائر الجوية التي استخدمت في الهجوم على مقر حماس في الدوحة قليلة جدا، على الرغم من أن سلاح الجو استخدم حوالي 10 قنابل، إلا أنها أحدثت ضربة مُستهدفة للمبنى إلا أنه لم يُدمر بالكامل، وبقيت أجزاء منه سليمة تماما.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن "سبب استخدام ذخائر قليلة في هجوم الدوحة هدفه تجنب إصابة قطريين في محيط المبنى".

وتقدر إسرائيل أن كبار مسؤولي حماس كانوا بالفعل في الفيلا التي تعرضت للهجوم وقت الهجوم، لكنهم على الأرجح لم يُصابوا بأذى، أو أصيبوا بأذى جزئي فقط.

وأضافت: "لا يزال احتمال استهداف أو إصابة بعضهم قيد الدراسة، ولكن يبدو، من النتائج الأولية، أنه لم يتم القضاء على جميع الأهداف الستة".

ويُقدّر كبار المسؤولين الإسرائيليين أن الأمر قد يستغرق عدة أيام أخرى لفهم نتائج الهجوم بشكل أفضل.

ترامب ونتنياهو وفي السياق، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن قراره باستهداف حركة حماس داخل قطر لم يكن قرارا حكيما.

وأدلى ترامب بهذه التعليقات خلال ما وصفته الصحيفة باتصال هاتفي "حاد" يوم الثلاثاء عقب الهجوم.