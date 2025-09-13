نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. انتصار دبلوماسي لفلسطين: 142 دولة تؤيد حل الدولتين في الأمم المتحدة مقابل 10 معارضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة وُصفت بأنها انتصار دبلوماسي كبير لفلسطين، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الجمعة، بأغلبية ساحقة لصالح قرار يدعو إلى اتخاذ خطوات ملموسة، محددة زمنيًا، ولا رجعة فيها نحو حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

تطور في التصويت لصالح القرار

القرار حصد 142 صوتًا مؤيدًا، في مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت. ويأتي هذا التطور قبيل اجتماع قادة العالم في نيويورك خلال الدورة الجديدة للجمعية العامة في 22 سبتمبر، وسط توقعات بأن تُقدم بريطانيا على الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية.

الوثيقة، المكوّنة من سبع صفحات، هي ثمرة مؤتمر دولي استضافته السعودية وفرنسا في يوليو الماضي، وشاركت فيه عشرات الدول، بينما قاطعته الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد تضمّن الإعلان إدانة للهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة، واعتبر أن الحصار والتجويع سبّبا "كارثة إنسانية مدمرة"، مع الدعوة إلى وقف فوري للحرب ونشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار بتفويض من مجلس الأمن.

الدول التي صوّتت لصالح “حل الدولتين”

من أبرز الدول التي صوّتت لصالح القرار: فرنسا، الصين، روسيا، المملكة المتحدة، السعودية، مصر، الجزائر، البرازيل، الهند، جنوب إفريقيا، إلى جانب غالبية دول أوروبا وآسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية.

أما المعارضون فجاءوا في مقدمتهم: الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرين أن القرار يفتقر إلى الواقعية ويقوّض فرص التوصل إلى تسوية. حيث وصفت الدبلوماسية الأميركية مورغان أورتاغوس النص بأنه "خدعة دعائية جديدة" تصبّ في مصلحة حماس وتُطيل أمد الصراع.

الدول التي صوتت ضد قرار حل الدولتين في الأمم المتحدة

الدول المعارضة الولايات المتحدة إسرائيل الأرجنتين المجر باراغواي ناورو ميكرونيسيا بالاو بابوا غينيا الجديدة تونغا

في المقابل، رحبت القيادة الفلسطينية بالتصويت، واعتبرته "خطوة مهمة على طريق تمكين الشعب الفلسطيني من نيل كامل حقوقه المشروعة"، مؤكدة أن المجتمع الدولي بدأ يُدرك أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.