نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- خفض الفائدة الأمريكية وتأثيره على القروض والتمويل العقاري في 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة متوقعة، أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025 عن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح في نطاق بين 4% و4.25%، وذلك للمرة الأولى خلال العام الجاري بعد سلسلة من التثبيت استمرت خمسة اجتماعات متتالية.

يأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأميركي تراجعًا في بيانات سوق العمل وضغوطًا من إدارة الرئيس دونالد ترامب لدعم النمو عبر سياسات نقدية أكثر تيسيرًا، بينما يستمر التضخم بالقرب من 2.9% خلال أغسطس.

التأثير على القروض والتمويل العقاري

القروض الشخصية وقروض الاستهلاك

من المتوقع أن تتراجع تكلفة الاقتراض للأفراد، ما يخفف أعباء الفوائد على البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية.

التمويل العقاري

خفض الفائدة سينعكس مباشرة على معدلات الرهن العقاري، ما قد يجعل شراء المنازل أو إعادة تمويل القروض العقارية أكثر جاذبية.

هذا قد يؤدي إلى انتعاش في سوق العقارات، خاصة مع زيادة الطلب على الشراء في ظل انخفاض التكلفة التمويلية.

الشركات والاستثمار العقاري

الشركات العقارية والمطورون قد يجدون فرصًا أفضل للحصول على التمويل بتكاليف أقل، ما قد يدفع إلى إطلاق مشاريع جديدة أو توسيع القائم منها.

بينما يمثل القرار دعمًا مباشرًا لقطاع القروض والعقارات، يبقى التحدي أمام الفيدرالي في الموازنة بين تحفيز النمو والسيطرة على التضخم، إذ قد يؤدي استمرار التيسير النقدي إلى ضغوط سعرية أعلى مستقبلًا.