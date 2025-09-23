نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "دوت الخليج" تنشر كلمة ماكرون: فرنسا تعترف رسميًا بدولة فلسطين وتؤكد أن الاعتراف "خيار السلام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتراف تاريخي من فرنسا بدولة فلسطين، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، اعتراف بلاده رسميًا بدولة فلسطين، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي وفاءً بالتزام فرنسا التاريخي تجاه الشرق الأوسط وجهودها من أجل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال ماكرون خلال قمة نيويورك حول حل الدولتين: "لقد حان الوقت... لهذا السبب أعلن اليوم اعتراف فرنسا بدولة فلسطين".

حل الدولتين السبيل إلى السلام والأمن

شدد ماكرون في خطابه على أن الاعتراف بفلسطين لا يلغي حق إسرائيل في الوجود، بل يعزز فرص تحقيق السلام، مضيفًا: "يجب أن نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على إمكانية حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن".

دعم فرنسا لإسرائيل لا يتعارض مع الاعتراف بفلسطين

أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده لم تتردد يومًا في دعم إسرائيل، حتى في أحلك الظروف الأمنية، مشيرًا إلى أن هذا الاعتراف لا يتعارض مع حماية حقوق الشعب الإسرائيلي وقال: "هذا الاعتراف بدولة فلسطين هزيمة لحماس".

إشادة بالدول التي اعترفت مؤخرًا بفلسطين

توجه ماكرون بالشكر إلى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية في الأيام الأخيرة، مؤكدًا أنها استجابت لدعوة فرنسا التي أطلقتها في يوليو الماضي، مضيفًا: "لقد اتخذوا الخيار المسؤول، الخيار الضروري، خيار السلام".

اقرأ أيضًا:

عاجل ـ «الــفـجــر» تنشر نص كلمة رئيس مجلس الوزراء أمام مؤتمر الأمم المتحدة حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين

عاجل ـ شاهد الآن |مشهد مؤثر داخل أروقة الأمم المتحدة..فرحة عربية واسعة بقرار ماكرون الاعتراف بالدولة الفلسطينية

دور السلطات الفلسطينية في المرحلة المقبلة

أكد ماكرون أن نجاح هذا الاعتراف لا يمكن أن يتحقق ما لم تتحمل السلطات الفلسطينية كامل المسؤولية عن مستقبل الدولة المنشودة. وقال: "لن يكون هناك شيء ممكن ما لم تتولَّ السلطات الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن طموحنا المتجدد، حتى نتمكن أخيرًا من تحقيق حل الدولتين".

اعتراف دولي متزايد يثير غضب إسرائيل

تأتي الخطوة الفرنسية بعد إعلان بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها بدولة فلسطين يوم الأحد، ما أثار انتقادات شديدة من إسرائيل، بينما يُتوقع أن تعلن عدة دول أخرى دعمها للاعتراف في وقت لاحق من الاثنين.