نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحدث الوزراء: 7898 شكوى من ذوي الهمم أغلبها عن بطاقة الخدمات المتكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال 3 أشهر..

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تلقت نحو 7898 شكوى وطلبًا من المواطنين من ذوي الهمم خلال الفترة من مايو حتى أغسطس 2025.

أبرز الشكاوى المقدمة

أوضح الحمصاني أن نحو 4968 شكوى تعلقت ببطاقة الخدمات المتكاملة، بينما بلغ عدد الشكاوى الأخرى المتعلقة بالحصول على حقوق وخدمات متنوعة نحو 2930 شكوى.

وأضاف أن هذه الشكاوى شملت موضوعات إنسانية مهمة مثل:

توفير الأطراف الصناعية.

إتاحة فرص عمل.

تسهيل التحاق الأبناء بالمدارس القريبة من محل السكن.

آلية التعامل مع الشكاوى

أشار المتحدث الرسمي إلى أن المواطنين يمكنهم التقديم عبر:

الأرقام الساخنة المخصصة.

موقع منظومة الشكاوى على موقع مجلس الوزراء.

ويحصل مقدم الشكوى على رقم متابعة يمكنه من الاطلاع على التطورات أولًا بأول، حيث يتم التواصل معه إذا لزم الأمر للحصول على بيانات إضافية، ثم تُحال الشكوى إلى الجهة المختصة للرد من خلال المنظومة، ويتم إبلاغ المواطن بالإجراءات المتخذة والنتيجة النهائية.

متابعة مستمرة

أكد الحمصاني أن فريقًا متخصصًا يتابع بشكل يومي الشكاوى حتى الانتهاء منها، بما يضمن وصول الخدمة لمستحقيها، مشددًا على أن هذا الجهد يساهم في تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الحكومية ويعكس حرص الدولة على دعم ذوي الهمم وتلبية احتياجاتهم.