نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل المواد غير المضافة للمجموع ومواد النجاح والرسوب للعام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط تقييم بعض المواد الدراسية للعام الدراسي الجديد، مؤكدة وجود أنشطة ومواد لا تُضاف درجاتها للمجموع الكلي، مع اختلاف طريقة التقييم لكل منها.

أولًا: أنشطة لا تُضاف للمجموع ولا يُجرى لها امتحانات

تشمل هذه الفئة من المواد:

مادة ديسكفر (اكتشف)

المهارات المهنية

التربية الموسيقية

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأنشطة لا تدخل في حساب المجموع النهائي، ولا يوجد لها تقييمات أسبوعية أو شهرية أو امتحانات نهاية تيرم، وتهدف فقط إلى تنمية مهارات الطلاب وإكسابهم خبرات متنوعة.



ثانيًا: مواد نجاح ورسوب لا تُضاف للمجموع

هناك مواد تُعد أساسية من حيث ضرورة اجتيازها للانتقال إلى الصف التالي، لكنها لا تؤثر على المجموع الكلي، وهي:

التربية الدينية: يشترط للنجاح فيها الحصول على نسبة لا تقل عن 70%.

تكنولوجيا المعلومات (ICT): يتم تقييم الطلاب فيها أسبوعيًا وشهريًا بالإضافة إلى امتحان نهاية التيرم.



وشددت الوزارة على أن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق التوازن بين تنمية المهارات المختلفة للطلاب وضمان اكتسابهم للمعارف الأساسية دون تحميلهم أعباء إضافية على المجموع النهائي.