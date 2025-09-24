موسكو ـ وكالات: اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية عشرات المسيرات الأوكرانية فوق عدة مناطق روسية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه خلال الساعات الأخيرة أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية 81 طائرة مسيّرة أوكرانية.
وأوضحت أنه تم تدمير المسيرات فوق مقاطعات (بيلجورود، وبريانسك، وكالوغا، وكورسك، وروستوف، وريازان، وتولا)، إضافة إلى منطقة موسكو وشبه جزيرة القرم وأجواء البحر الأسود.
يُذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ بداية الحرب المستمرة في 24 فبراير 2022، وبشكل شبه يومي، تقارير تؤكد تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر، دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل نظرًا لظروف الحرب والمعارك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تعلن اعتراض عشرات المسيرات الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.