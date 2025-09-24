شهداء مع تفاقم أزمة التجويع .. ومساحة غزة تتقلص بأكثر من 88%

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

استشهد عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق عدة من قطاع غزة خاصة في مدينة غزة حيث تتفاقم فيها أزمة التجويع والتدمير والقتل مع سعي الاحتلال لتفريغها من سكانها بالكامل في حين باتت المشافي على بعد أيام من التوقف بسبب نقص الوقود. وشهد فجر أمس قصفا مدفعيا إسرائيليا شرقي وجنوبي وغربي مدينة غزة.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلا في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة. كما شهد محيط مدارس وكالة الأونروا في شارع النصر غربي مدينة غزة قصفا إسرائيليا مكثفا.

وأطلقت طائرات مسيرة إسرائيلية “كواد كوبتر” تطلق النار باتجاه المنازل في شارع المغربي بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

إلى ذلك قالت وزارة الصحة بغزة ان أياما قليلة تفصل عن توقف المشافي نتيجة نفاد الوقود منها. وأوضحت أن أزمة نقص الوقود فيما تبقى من مشافي عاملة في قطاع غزة تدخل مرحلة غاية في الخطورة .

ومنذ نحو عامين وقطاع غزة يعيش إبادة جماعية تبث على الهواء مباشرة، يشاهد العالم فظائعها ويرصد دقائق جرائمها، دون فعل حقيقي أو جهد صادق ينجح في وقف أكبر مذبحة شهدتها الكرة الأرضية منذ مطلع التاريخ البشري والإنساني.

ووفق الخبراء والمطلعين، فقد تقلصت مساحة قطاع غزة بنسبة تجاوزت 88% بفعل أوامر الإخلاء الصهيونية، والقصف والتفجيرات التي لا تتوقف والهادفة إلى إزاحة السكان نحو مساحة لا تتجاوز 12% من مساحة قطاع غزة المكتظ أصلاً.

فوفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن المساحة التي خصصها الاحتلال في خرائطه كمناطق “إيواء” لا تتجاوز 12% من مساحة قطاع غزة، يحاول حشر أكثر من مليوني إنسان داخلها.

ويتواجد نحو مليون شخص حالياً في منطقتي المواصي بخان يونس، رغم تعرض هذه المناطق لأكثر من 110 غارات جوية وقصف متكرر أسفر عن استشهاد ما يزيد على ألفي فلسطيني.

و هذه المناطق تفتقر بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، وأن العيش فيها أصبح أقرب إلى المستحيل، في ظل انعدام الخدمات والدمار الواسع.

وآخر الفصول وأقساها ما يحدث هذه الأيام في مدينة غزة، فوفق المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، عدنان أبو حسنة، فإن الأوضاع الإنسانية في مدينة غزة وصلت إلى مرحلة خطيرة جداً، حيث أُجبر مئات الآلاف من السكان على التجمع في مساحة لا تتجاوز عشرة كيلومترات مربعة، معظمهم يعيشون في خيام بدائية أو بجوار أنقاض منازلهم المدمرة، وسط انهيار كامل لمقومات الحياة الأساسية من ماء وغذاء وخدمات.