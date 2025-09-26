الكرملين يعتبر أن نتائج التقارب بين واشنطن وموسكو «شبه معدومة»

موسكو ـ وكالات: اعتبر الكرملين أن نتائج التقارب بين واشنطن وموسكو الذي بدأه دونالد ترامب «شبه معدومة»، عقب تغيير مفاجئ في موقف الرئيس الاميركي الذي هاجم روسيا ودعم أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف «في علاقاتنا (الروسية الأميركية)، ثمة مسار يهدف إلى إزالة عوامل الاستياء (...). لكنه يتقدم ببطء ونتائجه شبه معدومة».

كما أكد الكرملين أن روسيا ليس لديها أي بديل عن مواصلة هجومها الواسع الذي اطلقته في اوكرانيا في فبراير 2022.

وقال الناطق بيسكوف «نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة لضمان مصالحنا وتحقيق الأهداف التي حددها رئيس بلادنا منذ البداية. ونفعل ذلك من أجل حاضر بلادنا ومستقبلها، ولأجيال كثيرة مقبلة. وبالتالي لا بديل لدينا».

في غضون ذلك قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة إن بإمكان الصين، في حال رغبت، إجبار روسيا على إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال الرئيس الاوكراني «بدون الصين، روسيا بوتين لا قيمة لها. ومع ذلك، غالبا ما تلزم الصين الصمت وتنأى بنفسها بدل العمل من أجل السلام». على حد قوله. وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضا، قال نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة غينغ شوانغ، إنه «منذ اليوم الأول للأزمة، حافظت الصين على موقف موضوعي وغير منحاز، داعية الى وقف الأعمال القتالية ومدافعة عن محادثات السلام بهدف التوصل إلى حل سياسي».