ترامب يعرض خطة أميركية لإعادة إعمار غزة

نيويورك ـ وكالات: التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقادة الدول العربية والإسلامية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعرض خطة أميركية لإعادة إعمار غزة دون مشاركة حماس. كما أشار الرئيس إلى أن «الخطوة التالية هي لقاء إسرائيل».

والتقى بكبار القادة من الدول العربية والإسلامية بما فيهم قطر والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان ـ لمناقشة الوضع في غزة والمقترح الأميركي لخطة ما بعد الحرب.

وافتتح ترامب الاجتماع بإعلانه عزمه على «إنهاء الحرب في غزة»، وقال إن هذا «الاجتماع الأهم» برأيه في الوقت الراهن.