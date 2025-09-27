العالم اليوم - عن غزة.. أوباما: لا يوجد مبرر لمواصلة هدم ما هو أنقاض بالفعل

انتم الان تتابعون خبر عن غزة.. أوباما: لا يوجد مبرر لمواصلة هدم ما هو أنقاض بالفعل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 سبتمبر 2025 09:24 صباحاً - انتقد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أمس الجمعة، العمل العسكري الإسرائيلي المستمر في غزة، قائلاً إنه "لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة هدم ما هو أنقاض بالفعل" ومطالباً بإقامة دولة فلسطينية.

وقال أوباما في فعالية في العاصمة الإيرلندية دبلن، وفقاً لنص أصدره مكتبه: "أعتقد أنه من المهم لنا أن نعترف بأننا لسنا طرفاً مباشراً في العنف، وأن نقول: لا يمكن للأطفال أن يموتوا جوعاً الآن. في الوقت الحالي، لا يوجد مبرر عسكري لمواصلة هدم ما هو أنقاض بالفعل".

وأضاف: "من غير المقبول تجاهل الأزمة الإنسانية التي تحدث داخل غزة، ومن الضروري لنا أن نصر على أن يجد كلا الجانبين طريقاً يضمن قيام دولة فلسطينية وحكم ذاتي جنباً إلى جنب مع إسرائيل آمنة"، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

تأتي هذه التعليقات العلنية النادرة للرئيس السابق بشأن حرب غزة في الوقت الذي يجتمع فيه قادة العالم في نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو اجتماعٌ يهيمن عليه الصراع الطاحن.

أنا ونتنياهو.. لم نكن على وفاق

وانتقد أوباما القادة السياسيين لفشلهم في حل النزاعات، وخص نتنياهو بالذكر، مشيرًا إلى علاقته المتوترة معه، ومعلقًا: "لم نكن دائمًا على وفاق".

وقال: "للأسف، غالبًا ما يكون للقيادة والسياسيين مصلحة في الحفاظ على فكرة أننا ببساطة نحن وهم، وأن الخطأ خطأهم، لأن ذلك يساعدهم على البقاء في السلطة. إنها لعبةٌ ساخرة. شاهدتُها طوال فترة رئاستي، ولم أكن دائمًا محبوبًا في تلك المنطقة لأني كنتُ أُنتقدهم بشدة. أعتقد أنه من الإنصاف القول إنني ورئيس وزراء إسرائيل، الذي لا يزال في السلطة، لم نكن أفضل الأصدقاء".

ومع ذلك، أضاف الرئيس السابق أن "نهج حماس الخبيث في محاولة حل مشكلة تُعرّض جميع أفراد شعبها للخطر هو قمة السخرية التي أرفضها أيضًا".