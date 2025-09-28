نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصف إسرائيلى على خان يونس ومخيم النصيرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد قطاع غزة فجر اليوم سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منازل مدنيين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، إضافة إلى قصف على مخيم النصيرات وسط غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أن طيران الاحتلال شن غارات مكثفة على مناطق سكنية، مخلفًا دمارًا واسعًا وأجواء من الهلع بين الأهالي، فيما أكدت أن القصف شمل أيضًا مخيم البريج وسط القطاع.

تأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على غزة، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر.