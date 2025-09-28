نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية: حل الدولتين هو الحل الوحيد.. وعلى المجتمع الدولي العمل لإنهاء الصراع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن حل الدولتين هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مشددًا على أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته لإيجاد تسوية عادلة وشاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

الموقف من القضايا الإقليمية

وفيما يتعلق بالملف السوري، أوضح بن فرحان أن المملكة ترحب برفع العقوبات عن سوريا وتشيد بجهودها، داعيًا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضيها.

أما بخصوص لبنان، فقد شدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ودعم مؤسساتها، مؤكدًا على مطلب انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

ملفات أخرى في كلمة السعودية

وفي الشأن السوداني، أكد وزير الخارجية السعودي أهمية استقرار الأوضاع هناك، فيما دعا إلى ضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر لما لها من أهمية استراتيجية.

كما جدد دعوته إلى إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.