نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إعلام عبرى: ترامب سيطلب من نتنياهو إنهاء حرب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك قناعة متزايدة في الأوساط السياسية والأمنية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ خطته الهادفة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

ضغوط أمريكية متوقعة

وبحسب التقارير العبرية، من المتوقع أن يقدم ترامب لنتنياهو جداول زمنية واضحة لوقف الحرب، مع التأكيد على أن استمرارها لم يعد مقبولًا لدى واشنطن، وأنه لا بد من التوصل إلى نهاية لها في أقرب وقت ممكن.

خلفية الموقف

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الضغوط الدولية لإنهاء العمليات العسكرية في غزة، خاصة مع تزايد أعداد الضحايا المدنيين وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، وهو ما يعزز احتمالية تدخل أمريكي مباشر لدفع إسرائيل نحو وقف الحرب.