مصر ترسل قافلة «زاد العزة» الـ43 إلى غزة محمّلة بـ3000 طن مساعدات غذائية وطبية

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر المصري، اليوم الأحد، عن إطلاق قافلة «زاد العزة» الـ43، التي تضم نحو 3000 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة المتجهة إلى قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته.

وأوضح الهلال الأحمر أن القافلة تضم أكثر من 2700 طن من المواد الغذائية والدقيق، إلى جانب نحو 300 طن من المستلزمات الطبية والإغاثية، مشددًا على أن هذه المساعدات تأتي استكمالًا للدعم الغذائي والإنساني الذي تقدمه مصر بشكل متواصل منذ بداية الأزمة.

وأشار البيان إلى أن الهلال الأحمر المصري، باعتباره الآلية الوطنية لتنسيق وتفويج المساعدات، يتواجد بشكل دائم على الحدود لمتابعة دخول القوافل، مؤكدًا أن معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري منذ اندلاع الأحداث، مما سمح بإدخال أكثر من نصف مليون طن من المساعدات حتى الآن.

ولفت الهلال الأحمر إلى أن جهود 35 ألف متطوع ساهمت في استمرار عمليات نقل المساعدات وتوزيعها عبر المراكز اللوجستية المختلفة، بما يضمن سرعة وصولها إلى مستحقيها داخل القطاع.