العالم اليوم - بعد إعادة العقوبات.. تراجع العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى

انتم الان تتابعون خبر بعد إعادة العقوبات.. تراجع العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 سبتمبر 2025 12:12 مساءً - سجل الريال الإيراني أدنى مستوياته أمام الدولار الأحد قرابة الساعة 07:30 بتوقيت غرينتش بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، وفق عدد من المواقع الإلكترونية المتخصصة في تتبع العملات.

وبحسب سعر السوق السوداء غير الرسمي، كان الدولار يتداول بحوالي 1,12 مليون ريال إيراني، بحسب موقعي بونباست وألان تشاند المرجعيين.

وقبل أن تفعل فرنسا وبريطانيا وألمانيا "آلية الزناد"، كان سعر الدولار الواحد يزيد قليلا على مليون ريال إيراني.

والأحد، نددت إيران بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بعد 10 سنوات من رفعها، بعد تعثر المحادثات بين طهران والقوى الغربية بشأن برنامج طهران النووي.

وأعيد فرض العقوبات الصارمة السبت بعد فشل المفاوضات النووية، لكن الأوروبيين والأميركيين أكدوا أن ذلك لا يعني نهاية الدبلوماسية.

ودخلت العقوبات التي تحظر التعاملات المرتبطة ببرنامجي إيران النووي والصاروخي إلى جانب تدابير أخرى، حيز التنفيذ تلقائيا الساعة الـ8 مساء بتوقيت نيويورك السبت، بعد 10 سنوات من رفعها، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات أوسع على الاقتصاد.

ويتسبب البرنامج النووي الإيراني بتدهور علاقة طهران مع العواصم الغربية التي تشتبه إلى جانب إسرائيل، في سعي طهران لامتلاك قنبلة ذرية.

وتنفي إيران ذلك بشدة، وتصر على حقها في الطاقة النووية للأغراض المدنية.