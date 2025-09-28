5 أطعمة تحتوي على الكالسيوم أكثر من اللبن.. ما هي؟ 

الرياض - كتبت رنا صلاح - الكثير من الناس يعتقدون أن اللبن هو الأكثر احتواءً على الكالسيوم، ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أن هناك عددًا من الأطعمة التي تحتوي على هذا العنصر الغذائي، والتي قد لا يعرفها البعض، وتعد هذه الأطعمة الغنية بالكالسيوم بدائل جيدة، يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي في الوجبات الغذائية وفقًا لـ«times of india».

رغم أن اللبن يُعرف بكونه المصدر الأشهر للكالسيوم، إلا أن هناك أطعمة أخرى تتفوق عليه في محتواها من هذا العنصر الأساسي لصحة العظام والأسنان كالتالي:

اللوز

يحتوي اللوز على نحو 264 مليجرام من الكالسيوم لكل 100 جرام، إذ إنه يحتوي على دهون صحية وفيتامين هـ والمغنيسيوم، كما يساهم تناول كمية صغيرة يوميًا في زيادة كمية الكالسيوم التي تتناولها ويدعم صحة القلب والدماغ.

بذور السمسم

كما تحتوي ملعقة كبيرة من بذور السمسم على حوالي 88 مليجرام من الكالسيوم، فهي غنية بالنحاس والمغنيسيوم والحديد، وذلك عن طريق إضافتها إلى السلطات أو الأطعمة المقلية أو المخبوزات للحصول على مصدر مليء بالكالسيوم.

السردين

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي السردين المعلب على نحو 325 مليجرام من الكالسيوم لكل حصة 85 جرامًا، وبالتالي فإنه مصدر غني بالبروتين وأوميغا 3 وفيتامين د.

التين

ويحتوي التين المجفف على نحو 241 مليجرام من الكالسيوم لكل كوب، فهو يتمتع بطعمه الحلو الطبيعي، ومليء بالألياف، ومضادات الأكسدة، يمكنك تناوله كوجبة خفيفة، أو امزجه مع العصائر.

الفاصوليا البيضاء

إلى جانب ذلك، يحتوي الكوب الواحد من الفاصوليا البيضاء على نحو 161 مليجرام من الكالسيوم، فهو مصدر جيد للبروتين والألياف والحديد، فيمكن إضافتها إلى الشوربة أو السلطات للحصول على قوام كريمي وزيادة في العناصر الغذائية المقوية للعظام.

الكرنب

يحتوي كوب واحد من الكرنب المطبوخ على حوالي 177 مليجرام من الكالسيوم، حيث يحتوي الكرنب على نسبة منخفضة من الأكسالات التي تعيق امتصاص الكالسيوم، علاوة على أنه غني بفيتاميني أ و ج.