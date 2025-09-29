عاجل ـ الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد في زيارة أخوية تاريخية تعكس عمق العلاقات المصرية الإماراتية

أحمد جودة - القاهرة - استقبال رفيع في مطار القاهرة الدولي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم بمطار القاهرة الدولي، أخاه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار زيارة أخوية تعكس متانة الروابط بين البلدين.

علاقات تاريخية راسخة

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد إلى مصر تأتي استكمالًا لمسيرة العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي جمعت مصر والإمارات عبر عقود طويلة.

تعزيز التعاون الاستراتيجي

أكد الشناوي أن الرئيس وسمو رئيس دولة الإمارات يحرصان دائمًا على ترسيخ وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والبناء على ما تحقق من إنجازات استراتيجية خلال السنوات الماضية.

إرث المؤسس الشيخ زايد

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تعود بجذورها إلى عهد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، الذي وضع أسس هذه الشراكة الأخوية المتميزة مع مصر.