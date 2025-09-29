نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكا تدرس تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جيه.دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، الأحد، إن الولايات المتحدة تدرس طلب أوكرانيا الحصول على صواريخ توماهوك بعيدة المدى، لدعم جهودها في صد الغزو الروسي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طلب من الولايات المتحدة بيع هذه الصواريخ للدول الأوروبية التي سترسلها إلى أوكرانيا.

وقال فانس، في برنامج (فوكس نيوز صنداي)، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ "القرار النهائي" بشأن السماح بالصفقة من عدمه.

وأضاف: "نحن بالتأكيد ننظر في عدد من الطلبات المقدمة من الأوروبيين".

ويصل مدى صواريخ توماهوك إلى 2500 كيلومتر، وستكون من الأصول القوية في ترسانة أوكرانيا، في الوقت الذي تتصدى فيه لوابل من الهجمات الروسية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ومن المؤكد أن روسيا ستعد مثل هذه الإمدادات من الأسلحة تصعيدًا في حربها في أوكرانيا.

ورفض ترامب في السابق طلبات أوكرانيا استخدام صواريخ بعيدة المدى، لكنه شعر بالإحباط من رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوصل إلى اتفاق سلام.

وقال فانس: "سعينا بنشاط إلى تحقيق السلام منذ بداية الولاية (الرئاسية لترامب)، ولكن على الروس أن يستيقظوا ويتقبلوا الواقع الآن. الكثير من الناس يموتون".