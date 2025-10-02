العالم اليوم - البيت الأبيض: ترامب سيضع "خطا أحمر" لأي رد من حماس

انتم الان تتابعون خبر البيت الأبيض: ترامب سيضع "خطا أحمر" لأي رد من حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 أكتوبر 2025 06:25 مساءً - أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الولايات المتحدة تأمل في موافقة حركة حماس على خطتها بشأن غزة و"تتوقع ذلك"، مشيرا إلى أن الرئيس دونالد ترامب "سيضع خطا أحمر لأي رد من الحركة".

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مقابلة مع "فوكس نيوز"، ردا على سؤال عن احتمالية انسحاب حماس من الخطة: "إنه خط أحمر سيضطر رئيس الولايات المتحدة إلى وضعه، وأنا واثقة من أنه سيفعل".

والثلاثاء أعطى ترامب حماس مهلة تتراوح بين 3 و4 أيام لقبول الخطة التي تدعمها الولايات المتحدة بشأن غزة.