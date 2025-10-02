العالم اليوم - روسيا وأوكرانيا تتبادلان مئات الأسرى

انتم الان تتابعون خبر روسيا وأوكرانيا تتبادلان مئات الأسرى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 أكتوبر 2025 06:25 مساءً - تبادلت روسيا وأوكرانيا 185 أسير حرب لكل منهما، في واحد من المجالات القليلة جدا التي يتعاون البلدان بشأنها مع مرور أكثر من 3 سنوات ونصف السنة على بدء الحرب.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، عبر "تلغرام": "أعيد 185 عسكريا روسيا إلى البلاد انطلاقا من أراضي سيطرة نظام كييف".

وتابعت: "في المقابل، تم تسليم 185 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية"، مشيرة إلى تسلم موسكو أيضا 20 مدنيا.

وأشارت روسيا إلى أن عملية التبادل جاءت بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الجولة الأخيرة من محادثات السلام المباشرة بين الجانبين، التي عقدت في إسطنبول في يوليو الماضي.