نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصر تعرب عن تقديرها لرد حركة حماس على خطة "ترامب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، قبل قليل، بيانا صحفيا بشأن الحرب على قطاع غزة، وخطة ترامب لوقف إطلاق النار وإحلال السلام وموقف حركة حماس على المبادرة، ثمنت خلاله موقف الحركة، واتخاذها موقف إيجابي بشأنها.

وجاء نص البيان كالآتي:

تعرب جمهورية مصر العربية، عن تقديرها للبيان الصادر عن حركة حماس ردًا على خطة الرئيس الأمريكي "ترامب" بشأن وقف الحرب في قطاع غزة، بما يعكس حرصًا من الحركة وكافة الفصائل الفلسطينية على حقن دماء الشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء، والرغبة الراسخة لإنهاء فترة مظلمة من تاريخ المنطقة، وإدراكًا لضرورة إنهاء هذه الحرب، بما يؤسس للمضي نحو تحقيق تطلعاته نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

وتكرر مصر، الإعراب عن تقديرها لجهود الرئيس الأمريكي "ترامب" ورؤيته إزاء تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ولا سيما التزامه الكامل بإنهاء الحرب في قطاع غزة، فضلًا عن رفضه الكامل لضم الضفة الغربية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإطلاق خطة لإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين في أراضيهم وعودة من يرغب في العودة إلى وطنه، وهو ما يعكس قيادة حكيمة ورؤية واعية وثاقبة من الرئيس ترامب لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وحرصا منه على تكريس التعايش السلمي بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني في هذه البقعة الهامة من العالم.

بيان مصر بشأن رد حركة حماس على خطة ترامب بشأن غزة

وتعرب مصر، عن الأمل في أن يؤدي هذا التطور الإيجابي إلى أن ترتقي كافة الأطراف إلى مستوي المسئولية بالالتزام بتنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وإنهاء الحرب، ونفاذ المساعدات الانسانية عبر الآليات الاممية دون قيود، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، بما يؤسس لمرحلة جديدة نحو السلام، بدءًا من التفاوض على التفاصيل والآليات اللازمة لوضع رؤية الرئيس "ترامب" موضع التنفيذ على الأرض في إطار أفق سياسي يقود إلى حل الدولتين الذي توافق المجتمع الدولي على مرجعيته، بما يحقق السلام والازدهار في المنطقة.

كما تعرب مصر، عن اعتزامها القيام بأقصى جهد بالتنسيق مع كافة الأشقاء بالدول العربية والاسلامية والولايات المتحدة والجانب الأوروبي والمجتمع الدولي للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإزالة المعاناة عن الشعب الفلسطينى وإعادة إعمار قطاع غزة.