ترامب يرد على بيان حماس: سلام دائم.. سلام يعم الشرق الأوسط

أحمد جودة - القاهرة - يتجاوز حدود غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن البيان الصادر عن حركة حماس يعكس استعداد الحركة للدخول في مسار سلام دائم، مشددًا على أن هذه الخطوة يمكن أن تمثل بداية جديدة لمسار سياسي طال انتظاره في المنطقة.

دعوة لوقف القصف وإخراج الرهائن

وأوضح ترامب، في تغريدة عبر منصته "تروث سوشيال"، أن على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا، مضيفًا: «حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة، في الوقت الحالي من الخطير جدًا الاستمرار في العمليات العسكرية».

سلام يتجاوز حدود غزة

وأكد الرئيس الأمريكي أن النقاشات الجارية بين الأطراف لا تقتصر على غزة وحدها، بل تمتد إلى ما وصفه بـ "السلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط"، لافتًا إلى أن تفاصيل عديدة ما زالت قيد التفاوض وتحتاج إلى اتفاق واضح بين مختلف الجهات المعنية.

موقف حماس من الخطة

وكانت حركة حماس قد أعلنت رسميًا، في بيانها مساء الجمعة، موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، سواء أحياء أو جثامين، وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح ترامب. كما جددت الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على توافق وطني فلسطيني، مؤكدة استعدادها للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة التفاصيل.

القضايا الوطنية والمستقبل

وشددت حماس في بيانها على أن ما ورد في مقترح ترامب بشأن مستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يُحسم بقرار منفرد، بل يجب أن يُناقش في إطار وطني فلسطيني جامع يضم مختلف القوى والفصائل، بما يضمن الحفاظ على الحقوق الوطنية المشروعة.