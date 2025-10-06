نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب: اجتماع الفرق الفنية اليوم في مصر لبحث التفاصيل النهائية لاتفاق غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الفرق الفنية المعنية بملف غزة ستعقد اجتماعًا اليوم الإثنين في مصر، لبحث التفاصيل النهائية المتعلقة بالاتفاق المرتقب لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقال ترامب، في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، إن المناقشات الأخيرة كانت إيجابية للغاية مع حركة حماس وعدد من الدول العربية والإسلامية، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من الاتفاق من المقرر استكمالها هذا الأسبوع.

وأضاف ترامب: "أطلب من الجميع التحرك بسرعة، فالوقت حرج، وإلا سيسفك الكثير من الدماء، وهو أمر لا يرغب أحد في رؤيته."

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الاجتماع في القاهرة يمثل مرحلة حاسمة نحو التوصل إلى تفاهم نهائي يضمن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، إلى جانب تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع.

وأكد ترامب أن المفاوضات تسير بخطى ثابتة، مشيرًا إلى أن المناقشات التي جرت خلال الأيام الماضية مع حماس وعدد من الدول العربية والأوروبية كانت “إيجابية وبنّاءة”، وهناك توافق متزايد على ضرورة إنهاء الحرب والانتقال إلى مسار سياسي مستدام يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.