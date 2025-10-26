جوزك مش هيبص بره تاني .. لوعندك فازلين وزيت زيتون تعالي اقولك تعملي بيه إيه .. «للمتزوجين فقط »

الرياض - كتبت رنا صلاح - في وقت أصبحت فيه البساطة والعناية الطبيعية توجهًا متزايدًا بين النساء، برزت الخلطات المنزلية كبديل آمن وفعال لمستحضرات التجميل الصناعية. ومن بين هذه الوصفات، يبرز مزيج الفازلين وزيت الزيتون الذي يجمع بين خصائص الترطيب العميق والتغذية الغنية، ليمنح البشرة ملمسًا حريريًا ومظهرًا مشرقًا دون الحاجة لمنتجات مكلفة أو مواد كيميائية.

فوائد الفازلين في ترطيب البشرة

يُعرف الفازلين بقدرته العالية على الاحتفاظ بالرطوبة داخل طبقات الجلد، إذ يشكل طبقة واقية تمنع تبخر الماء وتحافظ على نعومة البشرة لفترات طويلة. كما يساعد على معالجة التشققات والجفاف في المناطق الخشنة مثل الكعبين والمرفقين، إضافةً إلى دوره في تهدئة الالتهابات الناتجة عن تغيرات الطقس أو الاستخدام المفرط للمستحضرات. ومع الاستخدام المنتظم، تزداد مرونة البشرة ويبدو مظهرها أكثر صحة وإشراقًا.

زيت الزيتون للتغذية والتفتيح

يُعد زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية التي تغذي البشرة بعمق بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات الأساسية مثل A وE. فهو لا يمنح فقط ملمسًا ناعمًا، بل يعمل أيضًا على تفتيح التصبغات وتوحيد لون الجلد تدريجيًا. وعند دمجه مع الفازلين، تتعزز الفوائد ليصبح الخليط علاجًا مثاليًا لمشكلات الجفاف والبقع الداكنة، حيث يعمل على تنشيط الخلايا ومنح البشرة مظهرًا مشدودًا ونضرًا.

طريقة تحضير واستخدام المزيج

لتحضير الوصفة، تُذاب ملعقة صغيرة من الفازلين على نار هادئة، ثم يُضاف إليها ملعقتان من زيت الزيتون وملعقة من ماء الورد مع التقليب حتى يتجانس الخليط. يُطبق المزيج على الوجه أو الجسم قبل النوم ويُترك حتى الصباح لترطيب عميق ونتائج ملموسة. كما يمكن تحضير قناع آخر بخلط الفازلين مع القليل من زيت الزيتون والنشا، ويُترك على البشرة لعشر دقائق فقط قبل غسله بالماء البارد لتظهر النعومة واللمعان الطبيعي فورًا.